‘La Uchulú’ jura que si cuadró a su “agresor”

Etza Reátegui, mejor conocida como “La Uchulú” se sentó en el set de Magaly Medina para aclarar la supuesta denuncia pública que hizo en sus redes sociales sobre una mala experiencia que vivió en “El reventonazo de la chola”.

PERO MAGALY LE PIDE QUE NO MINIMICE SU DENUNCIA Y LA INCENTIVA A QUE SE HAGA RESPETAR

Como sabemos la actriz cómica señaló que un cantante le metió un manazo en el trasero sin su consentimiento, pero días después se retractó. Según ella sí cuadró a la persona que le faltó el respeto, pero de una manera educada.

“Me acerqué a la persona y conversé con él, con esa persona y todo quedó ahí, más nada. Yo nunca voy a actuar con agresión con otra agresión, yo palabra con palabra“, indicó.

Ante ello, la conductora de espectáculos le pidió que no minimice su denuncia, ya que no debemos permitir que ninguna persona nos toque sin nuestro consentimiento. Asimismo aseguró que fue una total falta de respeto.

“No es acoso, pero sí es una falta de respeto”, comentó con indignación. “Ya no estamos en época de que ningún patán pueda agarrarnos el brazo, la mano o el cabello si tú no lo permites (…). Para tocar a alguien se pide permiso. No eres un objeto, eres una mujer de carne y hueso: eres un ser humano y mereces respeto de cualquiera”, agregó la popular ‘Urraca’.

Recordemos que La Uchulú se retractó de su denuncia en un enlace con Ernesto Pimentel. A través de las redes sociales se especuló que lo habría hecho por miedo de que se le cierren las puertas en América Televisión.