Karla Tarazona a de Christian Domínguez: “Lo reciclé”

La animadora agregó que lo está reciclando para poder tomar ‘venganza’ por lo que le hizo en el pasado: “(Ya estaba perdido ya) Ya estaba, pero, lo reciclé. Dije, lo antiguo puede servir. Lo antiguo puede servir. Solamente hay que darle una pulida una pulida y acá no nos cobramos todas las que hizo”.

Pamela Franco responde

Pamela Franco respondió para las cámaras sobre el romance entre el padre de su hija y Karla: “Lo que pasa que hay que ser francos en la vida y no hay que ser hipócritas. Si él es feliz, o sea si no ha sido feliz conmigo, si no me quiere a mí, si está feliz con ella, cada quien tiene que estar en su lugar y punto. Yo estoy feliz si mi hija está feliz, si su papá está tranquilo, está trabajando, y está con la mujer que quiere estar, que lo esté”.