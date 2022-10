Kike Suero recibe cachetada tras descubrirse infidelidad

Una raya más al tigre. Kike Suero volvió a ser sorprendido en el programa de Magaly Medina. En esta oportunidad le sacaron a relucir una infidelidad, cuando se encontraba junto a su pareja Vicky Torero. Ambos habían acudido al set de Magaly Tv, la firme, para hablar de temas legales que tiene con la madre de sus hijas, cuando fue sorprendido con unas imágenes. Kike Suero fue captado con otra mujer, su pareja se mostró sorprendida y le dio una cachetada.

CÓMICO FUE EXPUESTO POR MAGALY DELANTE DE SU PAREJA VICKY TORERO

La ‘Urraca’ mostró un ampay del cómico junto a una jovencita en el mes de julio en Tacna, y en ellas se ve a Kike, en aparente estado de ebriedad, abrazando y besando a su acompañante en la puerta de un hotel. Otro dato importante es que la mujer habría estado con el abrigo de Vicky.

“La mentira tiene patas cortas (…) Ahora aclárame ¿quién es ella? Ese es mi saco, yo estaba en la casa cuidando de tu hijo”, le increpó Vicky Torero indignada. “Estás con el saco que me compraste y se están besando… Kike estás quedando mal”, agregó la mujer desconcertada mientras le jalaba las orejas al cómico.

“¡Ya! No soy yo. La agarro de la cintura. Ese saco me lo prestó un amigo que es notario”, dijo en su defensa. Estas palabras incomodaron a Magaly Medina, “A mí no me vengas con chistes estúpidos, no me vas a venir a faltar el respeto. Fáltale el respeto a ella, si quieres, que es tu mujer”, expresó la “Urraca”.

Finalmente la pareja de Kike terminó tirándole una cachetada y daba donando el set. Al parecer esta infidelidad no se la perdonarían al cómico. “No, no, no. A mí tampoco. Te vas a la mie***, de verdad. Qué pen*** que eres”.