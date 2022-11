Karla Tarazona: John Kelvin  busca “lavarse la cara”

La conductora no está nada contenta con los hechos que se vienen exponiendo en torno a John Kelvin y Dalia Duran. Karla Tarazona cree que el cantante está utilizando a su ex pareja y a sus hijos para limpiar su imagen.

CONDUCTORA CREE QUE EL CUMBIAMBERO ESTÁ UTILIZANDO A DALIA Y A SUS HIJOS

Karla cree que Dalia está siendo influenciada por John, como en ocasiones anteriores, ya que si recordamos, antes de la brutal agresión que sufrió la cubana, expuso su caso en varias ocasiones, sin embargo terminaba regresando con el cantante.

“Acá no se trata de olvido y perdón, lo que quiere John Kelvin es lavarse la cara, para mí esto es una lavada de cara y está utilizando a Dalia y sus hijos para que la gente lo pueda ver. Nada es casualidad”, comentó Karla Tarazona.

La ex bailarina hizo hincapié en que Dalia no ha continuado con sus terapias psicológicas, por lo que se encuentra vulnerable emocionalmente.

“Lamentablemente ella no ha terminado sus terapias, ella no ha continuado sus terapias, es más podría pensar que ella nunca empezó terapia porque no es consecuente con lo que está haciendo. Estamos hablando de una mujer que lleva más de 10 años de haber vivido en una relación tóxica donde hay maltratos psicológicos y físicos, eso no lo vas a cambiar en 2 o 3 sesiones, son tratamientos larguísimos”, agregó.