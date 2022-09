Karla “Tengo los pantalones bien puestos”

La conductora reapareció y le respondió con todo a Rafael Fernández. Karla Tarazona demostró que no le gustó para nada que el empresario se ofreciera a pagar las cosas de sus hijos y sobre todo compararlos con “ollas comunes”. Asimismo, aseguró que Christian Domínguez y Pamela Franco no tienen nada que ver, en estos problemas.

A CONDUCTORA NO LE GUSTÓ QUE EL “REY DE LOS HUEVOS” PRETENDA HACER “AYUDA SOCIAL” CON SUS HIJOS

Karla manifestó que no necesita la ayuda de nadie para sacar adelante a sus hijos, pues siempre ha visto por ellos, por lo que no tiene miedo de empezar nuevamente a lado de ellos.

“¿A qué mamá le va a gustar que una persona con la que compartiste parte de tu vida diga ‘así como ayudo a ollas comunes también puedo ayudar a tus hijos’? Para empezar, creo que las personas que me conocen saben que yo trabajo y todo lo que he hecho en mi vida. No me da miedo salir de esta casa e irme a otro lado. Yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida y para empezar de cero porque no es la primera vez”, señaló. Asimismo, reveló que en dos semanas deberá dejar la casa en donde vivía con sus hijos y el empresario: “En 15 días debo dejar esta casa para entregársela a Rafael”.

En esa línea lamentó la situación en la que se ve envuelta, pese a que en un inicio tuvo la intención de guardar silencio, ahora se defenderá. Asimismo aseguró que su ex pareja, Christian Domínguez y Pamela Franco no tuvieron nada que ver con sus diferencias con el “Rey de los huevos”.

“No entiendo qué está sucediendo, no entiendo qué está pasando por su cabeza. Hay cosas que no entiendo ya. Incluso, se está involucrando a una familia que no tiene nada que ver, como son Christian y Pamela. No tienen absolutamente nada que ver en esta situación”, dijo. “Yo me he quedado callada, estoy tranquila, pero yo también estoy llegando a mi límite”, señaló.