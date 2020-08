Katy Perry se solidariza con  Ellen DeGeneres

La esposa de la famosa presentadora fue una de las primeras personas en mostrarle su apoyo. Portia de Rossi ha puesto en marcha ‘hashtag’ #IStandByEllen y ha obtenido buenos resultados, pues varias celebridades utilizaron sus redes sociales para apoyar a Ellen DeGeneres.

NO CREE QUE LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA SEAN CIERTAS Y RESALTA SU LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Una de las primeras personas en sacar cara por la conductora es quien dio voz a ‘Dory’ en la cinta “Buscando a Dory”, Katy Perry. A través de Twitter, la cantante de 35 años decidió expresar su apoyo a Ellen basándose en su vivencia personal.

“Sé que no puedo hablar por la experiencia de otra persona además de la mía, pero quiero reconocer que solo he tenido experiencias positivas de mi tiempo con Ellen y en The Ellen Show”, explicó la cantante en su red social.

Además, la intérprete resaltó las cualidades de la presentadora, pues siempre ha luchado públicamente desde sus inicios en la televisión.

“Creo que todos hemos sido testigos de la lucha continua por la igualdad que ella ha traído al mundo a través de su plataforma durante décadas. Te envío amor y un abrazo, amiga @TheEllenShow”, agregó la futura madre.

Kevin Hart, el protagonista de “Jumanji: el siguiente nivel”, también mostró su apoyo en redes sociales para la comediante, resaltando que Ellen es una buena persona y no cree en las acusaciones en su contra.

“Es una locura ver a mi amiga pasar por lo que está pasando públicamente. Conozco a Ellen desde hace años y puedo decir honestamente que es una de las personas más geniales del planeta. Ha tratado a mi familia y a mi equipo con amor y respeto desde el primer día”, escribió el actor.

Cabe indicar, que Andy Lassner, productor ejecutivo de ‘The Ellen DeGeneres Show’, negó los rumores de que el programa vaya a finalizar sus emisiones a través de una publicación en Twitter.