Keiko visitó Pucallpa

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a Pucallpa, provincia Coronel Portillo, región Ucayali, para continuar con su campaña electoral de segunda vuelta.

LA LIDERESA DE FUERZA POPULAR FUE RECIBIDA POR UNA GRAN CANTIDAD DE SIMPATIZANTES EN MOTOTAXIS

Una gran cantidad de personas en mototaxis, con banderas características de Fuerza Popular, acudieron para recibir a la candidata, según informó RPP Noticias.

De acuerdo al programa de actividades, Keiko Fujimori visitó como primer punto el mercado mayorista y el mercado minorista de Pucallpa.

Luego visitó una serie de asentamientos humanos como Próceres de la Independencia, y tuvo un pequeño encuentro con simpatizantes en la plaza de la Virgen del Carmen.

Después, Keiko Fujimori llegó hasta el puerto fluvial de Pucallpa y mantendrá una reunión con dirigentes de las comunidades nativas shipibas y ashaninkas.

Keiko Fujimori, quien tiene un permiso del Poder Judicial para viajar a las regiones del país como parte de su campaña de segunda vuelta, realizó el lunes una actividad electoral en Lurín, región Lima.

Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre las recientes declaraciones que dio el excandidato de Avanza País, Hernando de Soto, quien mencionó su idea de buscar ser “un puente” entre la lideresa de Fuerza Popular y Pedro Castillo, aspirantes al sillón presidencial en las Elecciones generales 2021.

“El señor De Soto, en ocasiones anteriores, me ha apoyado y yo he agradecido ese respaldo. He escuchado ya por la noche su entrevista y me parece un poco utópico pensar que él quiera acercar dos propuestas que son claramente polos opuestos […] Yo creo que si es que él tuviese alguna duda… me parece que está algo confundido“, aseguró Fujimori Higuchi.