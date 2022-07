Kevin Spacey se declara “no culpable”

Kevin Spacey deberá hacer frente a un juicio, que se prolongará al menos durante tres semanas, en los tribunales londinenses. Comenzará el 6 de junio de 2023, y tendrá lugar en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, más conocido como Old Bailey. A no ser que pueda encontrarse acomodo en la multitudinaria agenda del Tribunal de Southwark, el barrio londinense donde el actor estadounidense presuntamente cometió una serie de abusos sexuales, hace ya 17 años.

EL ACTOR DE HOLLYWOOD ENFRENTA GRAVES DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL

Ha sido en la vista preliminar celebrada este jueves en Old Bailey donde Spacey —traje azul, camisa blanca, corbata a topos, gafas y barba de dos días— ha comparecido durante 20 minutos para confirmar su identidad, escuchar las acusaciones en su contra y declararse “no culpable” de todas ellas.

Son cuatro imputaciones por agresión sexual vertidas contra él por la Policía Metropolitana de Londres, más un quinto cargo que implica penetración no consentida a otro hombre. Los supuestos delitos fueron cometidos entre 2005 y 2013 contra tres hombres que ahora rondan la treintena y la cuarentena. Cuatro de ellos ocurrieron en Londres y uno en la localidad de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra.

Las penas, si finalmente Spacey es declarado culpable, irían desde los seis meses de prisión o multa, a cadena perpetua.

Fue el pasado 26 de mayo cuando el Servicio de Fiscalía la Corona (CPS, Crown Prosecution Service) del Reino Unido anunció su decisión de procesar por cuatro delitos de abuso sexual al actor estadounidense Kevin Spacey, de 62 años. “Así mismo, también ha sido acusado de obligar a una persona a realizar una actividad sexual con penetración sin su consentimiento. Todos los cargos son el resultado de la revisión final de las pruebas recabadas por la Policía Metropolitana durante su investigación”, explicó entonces Rosemary Ainslie, jefa de la División de Delitos Especiales de Scotland Yard.

A mediados de junio, la justicia británica inició el proceso contra Spacey y, en una vista preliminar, se le comunicaron los cargos. Durante aquella primera sesión, el juez Tanweer Ikram permitió al actor quedar en libertad sin fianza, como ha vuelto a suceder en esta segunda vista en la que el actor ha negado los hechos, como también indicó a través de su abogado, Patrick Gibbs, en junio: “El actor niega firmemente cualquier actividad delictiva en este caso”.

La estrella, protagonista de películas legendarias como Glengarry Glenn Ross, Sospechosos Habituales, L. A. Confidential, American Beauty o la serie House of Cards, reveló públicamente en 2017 que era gay, poco después de que el actor Antony Rapp le hubiera acusado de violarle cuando tenía 14 años, en 1986. Spacey tenía entonces 26. Al finalizar una fiesta, contó el actor de Star Trek Discovery a la página web de noticias Buzzfeed News, Spacey saltó a su cama e intentó abusar de él. Fue el caso Weinstein, y el movimiento que generó el Me Too, lo que animó a Rapp a dar el paso. A partir de esa primera acusación, hasta 30 hombres más aseguraron que habían sido víctimas de los abusos sexuales del actor.

Durante los últimos años, algunos de los procesos contra Spacey han finalizado con sobreseimiento, por prescripción de los delitos o porque las partes acusadoras o la Fiscalía decidieron retirar los cargos. A través de demandas en la jurisdicción civil, sin embargo, el actor ha tenido que pagar indemnizaciones por valor de varias decenas de millones de dólares. El 17 de julio de 2019 se cerró el último proceso penal contra el actor, cuando falleció el masajista anónimo que le acusaba de abusos sexuales.

Cabe indicar que la última película que grabó Kevin fue “Billonaire boys club”, se entrenó en el 2018 y recaudó 618 dólares en su estreno, no le fue nada bien.