Daniela Darcourt sorprende al revelar que intentó quitarse la vida

La depresión es una enfermedad que tiene muy poco interés por parte de las autoridades. Lamentablemente muchas personas no logran salir de la depresión y terminan quitándose la vida, afortunadamente, la salsera Daniela Darcourt recibió la ayuda necesaria y hoy brilla gracias a su talento.

LA SALSERA ATRAVESÓ UNA PROFUNDA DEPRESIÓN Y ATENTÓ CONTRA SU VIDA TRES VECES

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Christopher Gianotti, la intérprete de “Te equivocaste conmigo” confesó que sufrió de depresión durante bastante tiempo y tuvo que ser hospitalizada como paciente psiquiátrica.

“Yo atravesaba un proceso de depresión. He sido paciente psiquiátrica a mucha honra y con mucho orgullo lo digo, porque hoy por hoy motivo a mucha gente desde ese punto también. Mi vida cambió mucho, rápido… Pasar a estar completamente sola y decir qué hago, problemas personales, problemas en casa con mis papás”, comenzó diciendo.

En esa línea reveló que durante el tiempo que estuvo sufriendo de depresión, criticaba muchísimo su físico y su forma de ser. Asimismo manifestó que intentó quitarse la vida en tres oportunidades y en momentos distintos.

“Cuando estaba deprimida no estaba feliz con nada de lo mío, cuerpo, cabello, todo… Yo sentía, y ya lo he dicho públicamente también, me intenté suicidar tres veces en momentos distintos. No me avergüenza decirlo, ni para que me digan pobrecita”, agregó.

Como sabemos, actualmente Daniela Darcourt es una de las mujeres más importantes de la salsa. A pesar de que es una mujer muy joven, ha logrado tener colaboraciones con importantes figuras de la salsa a nivel internacional.