La amistad entre Jessica y Magaly ya estaría perdida

Hace unos días Magaly Medina, confesó estar arrepentida de haber sido amiga de Jessica Newton, ahora la organizadora del Miss Perú se mostró indiferente ante las preguntas sobre su supuesta amistad con la “Urraca”.

En conversación con el programa “Amor y fuego”, la madre de Cassandra Sánchez de La Madrid, aseguró que lo que tenía que decir se lo dijo directamente a Magaly, por lo que en un inició no quiso hablar del tema.

“Yo me he comunicado con ella, he puesto las cosas muy claras entre ella y yo. Yo no soy una persona que tenga que abiertamente decir las cosas, pero que se las he dicho, se la he dicho”

Recordemos que fue Magaly quien señaló que varias personas le advirtieron que no se haga amiga de Jessica, dando a entender que la amistad se había acabado, por su parte la organizadora del Miss Perú prefirió minimizar el tema afirmando qué hay cosas más importantes de qué hablar.

“Hay otras cosas que me apenan más, si miramos los índices de pobreza en nuestro país, eso me apena más”, agregó Newton.

Frente a la insistencia de la reportera, Jessica se mostró incómoda y señaló que ya no quería hablar del tema, pues pra ella ya está “cerrado y olvidado”.

“De verdad me parece increíble que estemos en esto y yo prefiero dejar el tema ahí, yo no vivo del rating, no me interesa este tipo de entrevistas, no gano nada, no quiero entrar en un circo mediático. En mi vida ese tema está cerrado y olvidado”, señaló. Ante la consulta de reconciliarse con Magaly, prefirió no responder.

Por otro lado, al ser consultada por lo que dijo Magaly de Deyvis, que sería un “encantador de serpientes” Jessica aseguró desconocer la manera de relacionarse del cantante, pero que para ella y su familia es una persona encantadora.

“Deyvis nunca va a estar mal parado, la verdad es que Deyvis es encantador no se ni como se exprese o deje de expresarse, pero lamento todo lo que está pasando”, dijó.