‘La roca’ se vuelve a coronar como el actor mejor pagado 

La industria cinematográfica genera gran cantidad de dinero y los más beneficiados son los actores que logran ganar millones de dólares. Recientemente ‘Forbes’ publicó la lista de los actores mejor pagados y las cifras son sorprendentes.

Según la conocida revista, los 10 actores con mayores ingresos de este año, recaudaron en total US$545.5 millones.

Dwayne Johnson

Lo hizo de nuevo. Por segundo año consecutivo ‘La roca’ encabeza la lista con US$87.5 millones. Gracias a su trabajo y al contrato que firmó con Netflix por US$23.5 millones por su participación en la película “Red Notice”.

Ryan Reynolds

El actor tuvo ganancias por US$71.5 millones, y esto de nuevo gracias a su contrato millonario con Netflix, quien le pagó US$20 millones por “Six Underground” y otros US$20 millones por “Red Notice”.

Mark Wahlberg

El protagonista de la tercera película más vista de Netflix, “Spenser Confidential” recaudó unos US$58 millones.

Ben Affleck

A pesar de que el actor se tomó un descanso en el cine, regresó con producciones como “The Way Back” y “The Last Thing He Wanted”, películas que lo han hecho ganar US$55 millones.

Vin Diesel

Aunque este año no pudo recibir ganancias de “The Fast and the Furious 9”, porque se pospuso el estreno hasta el 2021 debido a la pandemia, la franquicia le sigue generando ganancias de US$55 millones en beneficios.

Akshay Kumar

La única estrella de Bollywood en la lista, con ganancias de US$48.5 millones, sin embargo estas ganancias no son principalmente por su trabajo actoral, sino por patrocinar producciones en la India.

Lin-Manuel Miranda

El único latino en la lista genera ganancias de US$45.5 millones, gracias a que vendió los derechos cinematográficos de su producción “Hamilton” a Disney por US$75 millones.

Will Smith.

A pesar de que aún no vuelve a protagonizar películas, sus ganancias se deben a su gran popularidad que generó US$44.5 millones.

Adam Sandler

El engreído de Netflix, firmó un nuevo acuerdo con la plataforma, gracias a ‘Murder Mystery’ el actor de ‘Click’ recibió US$41.5 millones.

Jackie Chan

No podía faltar en la lista, el año passdo participó en cinco películas que generó US$40 millones.

Cabe mencionar que las ganancias de los actores aumentaron gracias a las plataformas de streaming, que buscan captar nuevos suscriptores y evitar que, quienes ya cuentan con el servicio, lo dejen.