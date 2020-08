Tigresa del Oriente revela que dio positivo al Covid-19

La Reina de Youtube, Judith Bustos habló sobre su actual estado de salud tras ser diagnosticada con coronavirus. La Tigresa del Oriente contó que hace dos semanas descubrió que estaba enferma y que por momentos le costaba respirar.

La artista dijo que desde el lunes de la semana pasada se sentía muy mal, por lo que su hija decidió llevarla al médico, y es ahí donde le confirmaron que había sido contagiada con el virus.

“Acá estoy un poco mal. Me falta la respiración, no puedo hablar mucho porque me falta el oxígeno. Hace una semana, yo sentía el día lunes bastante frío y a la vez tenía un poco de nauseas y mareo. Entonces mi hija me dice vamos al doctor y nos fuimos al seguro, en una hora me dieron resultados, positivo”, reveló.

Asimismo, la querida figura del espectáculo afirmó que viene recibiendo los cuidados necesarios para que pueda vencer esta terrible enfermedad.

“Sí, ya estoy con tratamiento del doctor, medicinas científicas y también estoy tomando esas hierbas que me recetan”, añadió.

Sin embargo, el dolor corporal que sienta es constante, algo que la tiene muy preocupada, pues cada vez que siente ese malestar se le dificulta respirar.

“Por momentos y de pronto te da unos dolores en la espalda como que te estarían empujando y te falta el aire”, confesó.

La intérprete de “Israel”, reconoce que estuvo saliendo a la calle para continuar con su trabajo, pues en las próximas semanas iba a lanzar una producción musical.

“Estaba saliendo a hacer mis cosas. Me iba a ensayar a Villa María, en el tren, ahí me contagié”, agregó.

Cabe indicar, que la Tigresa del Oriente atraviesa difíciles momentos y no solo por padecer de coronavirus, sino porque su hermano falleció a causa de esta terrible enfermedad y no pudo darle el último adiós porque vivía en Iquitos.