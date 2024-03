‘Lagarto’ se burla de Dina Boluarte y Alan García

EXPRESIDENTE VIZCARRA DICE QUE DURANTE ALLANAMIENTO NO LE ENCONTRARON RELOJES DE LUJO NI ARMAS DE FUEGO Y DINERO

Investigado hace referencia a la presidenta y a líder aprista en evento político en San Juan de Lurigancho.

El expresidente Martín Vizcarra no puede con su genio. No pierde la oportunidad para inmiscuirse en temas ajenos o en casos similares en las que él también ha sido (o es) protagonista.

En un evento político en el distrito de San Juan de Lurigancho, el ‘Lagarto’ no dudó en pronunciarse sobre el caso Rolex que afronta la presidenta Dina Boluarte.

Para ello, el exmandatario puso como ejemplo los allanamientos que la Fiscalía realizó el lunes pasado a sus viviendas tanto en Lima como en Moquegua, todo esto por el caso que se le sigue por ser cabecilla de una presunta organización criminal denominado ‘Los Intocables de la Corrupción’.

No toma el tiempo

Rodeado de vecinos del referido distrito capitalino, dijo que el Ministerio Público no encontró ninguna joya o relojes de alta gama en su departamento de San Isidro.

“No han encontrada nada irregular en mi vivienda. Y así dice en el acta que yo he firmado. No han encontrado joyas, que no han encontrado relojes, menos relojes Rolex”, se le escucha decir en una trasmisión en vivo propalado desde su misma cuenta de Facebook.

Recordemos que durante el allanamiento a su departamento en la calle 2 de mayo de San Isidro, los fiscales pudieron recabar documentación, computadoras, laptops y algunos USB con información que deberá ser escrutada por los peritos de la Fiscalía.

Pero en el colmo de la desfachatez, el ‘Lagarto’ también se acordó de Alan García Pérez.

Mala referencia

Siguiendo con su alocución, el cuatro veces vacunado también sostuvo que no se halló nada de explosivos o armas de fuego en su vivienda. “Por ejemplo, armas, no han encontrado explosivos, no han encontrado drogas o dinero”, subrayó.

Este último es una clara referencia al caso del exmandatario Alan García Pérez. El pasado 17 de abril del 2019, miembros del Ministerio Público allanaron la vivienda del líder aprista con la intención de arrestarlo. Sin embargo, el dos veces presidente se encerró en su habitación y, empleando un arma de fuego, acabó con su vida.