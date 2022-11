LAP y Corpac se contradicen sobre incursión de bomberos a la pista

Mientras las investigaciones en torno al caso del fatídico choque entre una aeronave de Latam y un camión Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos continúan, Lima Airport Partners (LAP) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) se han enfrascado en un choque de versiones.

LAP ASEGURA QUE COORDINÓ CON CORPAC EJERCICIO DE BOMBEROS, PERO CORPAC SEÑALA QUE ENTRARON SIN AUTORIZACIÓN

A través de un nuevo comunicado, LAP reveló que coordinó previamente con la Autoridad de Tránsito Aéreo (Corpac) el simulacro que iban a realizar los bomberos aeronáuticos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez el pasado viernes 18 de noviembre.

La concesionaria precisó que los trabajadores aeronáuticos se encontraban en un ejercicio llamado “Tiempo de Respuesta”, cuando el vehículo bomberil impactó contra un avión de la aerolínea LATAM y desencadenó en la muerte de los bomberos Ángel Torres García de 44 años y Nicolás Santa Gadea, de 23 años.

El simulacro buscaba demostrar que los hombres de rojo pueden atender una emergencia, en la pista de aterrizaje, en un periodo no mayor de tres minutos. Según precisaron, dicho simulacro contó con las autorizaciones previas correspondientes.

“Es importante mencionar que esta operación se coordinó previamente entre el operador del aeropuerto (LAP) y la Autoridad de Tránsito Aéreo (CORPAC), al igual que en ocasiones anteriores. En este caso, la coordinación inició el día 17 de noviembre y CORPAC propuso realizar el ejercicio entre las 15:00 y 16:00 horas del día siguiente”, indicó.

La empresa operadora de aeropuertos también destacó en su pronunciamiento la labor de las víctimas, al respecto, aseguró que esta fue realizada de acuerdo con la regulación aeronáutica vigente. En esa línea, dijo que la torre de control de Corpac confirmó el horario de inicio para las 15:10, horario en el cual inició la maniobra, produciéndose el impacto con la aeronave de Latam a las 15:11 horas.

“El día 18 de noviembre, en el transcurso de la mañana y hasta antes de iniciar el ejercicio, el equipo de bomberos realizó todas las coordinaciones necesarias para ejecutar la maniobra. Torre de control (CORPAC) confirmó el horario de inicio para las 15:10, horario en el cual inició la maniobra, produciéndose el impacto con la aeronave de LATAM a las 15:11″, manifestó.

Finalmente, reafirmaron que continuarán con las colaboraciones necesarias, dispuestas por las autoridades a cargo, para que las investigaciones pertinentes se realicen con celeridad a fin de esclarecer los hechos.

Corpac niega las autorizaciones

El presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Jorge Salinas Cerreño, afirmó que la unidad móvil de los bomberos Ángel Torres García y Nicolás Santa Gadea Morales incursionó sin autorización en la zona de despegue de la aeronave de Latam.

El funcionario precisó que los bomberos recibieron la autorización para cumplir con un ejercicio programado, pero no para penetrar en un área restringida donde se realizan los despegues. Jorge Salinas dijo que lo que falta esclarecer es por qué razones la unidad de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) invadió el carril de la aeronave.

Según el protocolo, el vehículo debe recorrer una pista paralela distante a 70 metros. El vehículo bomberil se acercó hasta los 50 metros y se produjo el impacto. “Ingresaron en la pista activa superando todos los límites. Este es un caso de incursión no autorizada a la pista de aterrizaje. No sabemos si las causas fueron humanas, mecánicas o de otra naturaleza”, expresó el presidente de Corpac.

Leer también [Miles de contadores regularizaron situación ante Colegio de Contadores Públicos de Lima]

Cajas negras fueron enviadas a Francia

Las dos cajas negras de la aeronave de LATAM Airbus 320Neo fueron enviadas a Francia para obtener información que contribuya a esclarecer lo sucedido. También llegarán al Perú peritos del mismo país y de Chile como parte de las pesquisas para determinar el origen de la colisión.

“No podemos especular sobre lo que pasó. Yo no voy a especular. Lo que sí sabemos es que era un ejercicio programado y que se trató de un caso de incursión no autorizada en la pista y no sabemos la causa. Eso lo determinará la investigación que está en curso”, ratificó Jorge Salinas.