Las bodas secretas de los famosos que nos dejaron con la boca abierta

La vida privada de algunas de las estrellas más importantes en la industria musical y de Hollywood suele estar expuesta debido a la popularidad que tienen, pero, como cualquier persona, buscan tener algo de privacidad y por ello recurren en algunas ocasiones a casarse de manera secreta.

EN ALGUNOS CASOS SÓLO ESTUVIERON PRESENTES LOS TESTIGOS

Ben Affleck y Jennifer López

El 16 de julio de 2022, Ben Afleck y Jennifer Lopez tomaron una decisión inesperada en su relación al casarse en Las Vegas, Nevada.

Fue el portal TMZ quien compartió el documento del acta matrimonial, la cual fue expedida con los nombres legales de los artistas: Benjamín Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez.

Según el medio estadounidense, la pareja consiguió su licencia de matrimonio en el condado de Clark, NV y posteriormente contrajeron nupcias tras volar a Sin City.

Ya en sus redes sociales, la intérprete de éxitos como On the floor, Dance again o Adrenalina publicó cómo fue que vivió ese día tan especial para ella.

“Anoche volamos a Las Vegas, hicimos cola para la licencia con otras cuatro parejas, todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Detrás de nosotros, dos hombres se tomaban de la mano y se abrazaban. Delante de nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija; todos queríamos lo mismo: que el mundo nos reconociera como compañeros y declaráramos nuestro amor al mundo a través del antiguo y casi universal símbolo del matrimonio”.

JLo señaló que llegaron al sitio a media noche, pero consiguieron concretar su matrimonio y pudieron tomarse algunas fotografías en un Cadillac rosado.

Jesse Plemons y Kirsten Dunst

Con dos hijos de por medio y seis años de relación, en julio de 2022 trascendió que la actriz Kirsten Dunst se casó con Jesse Plemons en Jamaica.

De acuerdo con Page Six, una fuente cercana a la pareja fue la que reveló que el matrimonio sí se llevó a cabo y que la ceremonia tuvo lugar en el resort GoldenEye en Ocho Ríos.

“Acabo de confirmar que se casaron. No se darán otros detalles”, fue la confirmación que dio el representante de la actriz a dicho medio.

Kourtney Kardashian y Travis Barker

Una de las familias más polémicas en la farándula internacional sin lugar a dudas es la integrada por las hermanas Kardashian. Y es que, a lo largo de los años, su vida ha sido televisada de una forma meticulosa.

Es por ello que, cuando en mayo de 2022 se dio a conocer que Kourtney se había casado con Travis Barker en secreto, los medios estallaron rápidamente.

TMZ dio a conocer la información y aseguraron que la ceremonia contó con algunas personas allegadas a los famosos. Asimismo, Barker fue vestido con un traje sastre de dos piezas en color negro y Kourtney utilizó ajustado minivestido blanco de tirantes.

En abril, la pareja ya había intentado casarse en las Vegas, sin embargo, aunque realizaron una ceremonia, no contaban con la licencia matrimonial requerida, por lo que su enlace no fue legal en aquella ocasión.

“Érase una vez en una tierra muy, muy lejana (Las Vegas) a las 2 am, después de una noche épica y un poco de tequila, una reina y su apuesto rey se aventuraron a la única capilla abierta con un Elvis y se casaron (sin licencia)”, escribió Kardashian, y agregó: “La práctica hace al maestro”.

Ariana Grande y Dalton Gómez

Ariana Grande se ha convertido en una de las figuras pop más reconocidas en la actualidad, sin embargo, tras comenzar un romance con Dalton Gómez, mantuvo su relación con mucha discreción.

Así, en mayo se dio a conocer que Ariana y su pareja tuvieron una boda secreta en Montecito, California.

Esto fue confirmado poco después por el representante de la cantante durante una entrevista con la revista People.

“Se casaron. Fue algo pequeño e íntimo, menos de 20 personas. La pareja y ambas familias no podrían estar más felices”, dijo el manager de la artista.

Ariana anunció su compromiso con Gómez, un agente de bienes raíces de 25 años, en diciembre cuando publicó una foto de su costoso anillo.

“Para siempre”, se podía leer en el post.

“Este es un momento feliz para ellos. Los padres también están emocionados con la noticia”, dijo el representante de la cantante el día del anuncio del compromiso

Nicki Minaj y Kenneth Petty

Una de las más controversiales parejas son Nicki Minaj y Kenneth Petty, quienes han desatado todo tipo de opiniones desde que iniciaron su relación. Esto debido a que la pareja de la rapera contaba con antecedentes penales por presunto abuso sexual.

Fue en 21019 cuando la cantante de Anaconda dio a conocer desde su cuenta de Instagram que se casó

“Mr. & Mrs.”, decía un video que mostró en el que se podían apreciar unas tazas y unas gorras que decían: “novia y novio”.

Además, en la descripción del clip Nicki reveló cuál era su nuevo nombre de casada y acompañó el post con emojis de personas casándose: “Onika Tanya Maraj-Petty”.

Pero la polémica alrededor de los enamorados continuó después de que contrajeran matrimonio, pues una mujer que había acusado a Petty de agresión sexual hace más de 20 años, acudió en 2021 a los tribunales de Nueva York para presentar una demanda en contra de la pareja, pues aseguró que ambos la acosaban e intimidaban para que retirara los cargos.

El caso se remonta a 1994, cuando Jennifer Hough, de entonces 16 años, informó a la Policía de que Petty, también de 16 años y con el que había crecido en el distrito neoyorquino de Queens, la habría violado después de forzarla a adentrarse en una casa amenazándola con un cuchillo