Susy Díaz  no descarta postular al Congreso

En medio de la grave crisis política que atraviesa nuestro país, la excongresista y exvedette Susy Díaz anunció su posible participación en las próximas elecciones para el Congreso de la República.

LA EX VEDETTE SE ENCUENTRA ANALIZANDO PROPUESTAS DE DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS

En conversaciones con el programa “Hablemos de belleza” la madre de Florcita Polo confesó que está dispuesta a llegar al Congreso otra vez debido a la nueva deuda de 188 mil soles de intereses judiciales que le impusieron desde el año 2018.

“Yo salgo del Congreso en el año 2000. Veintidós años de persecución política, me abren juicio, me embargan mi casa. Me hacen pagar 200 mil soles, lo cual era 100 mil soles yo y la otra mitad de Vladimiro (Montesinos). Me hicieron pagar hasta lo de él”, “En el 2018 me llega un documento que quieres que pague 188 mil soles más de intereses judiciales de los 200 mil soles que pagué. Creo que me quieren dejar calata”, contó.

En esa línea reveló que ha recibido muy buenas propuestas de diferentes partidos, como “Somos Perú” por ello no descarta su próxima postulación, ya que se encuentra evaluando la situación.

“Yo creo que, debido a ese documento, voy a regresar. Yo me quiero alejar de la política, pero no me dejan tranquila. Mira, yo antes no quería regresar a la política, pero debido a esta persecución política que me están haciendo hace 22 años es totalmente injusto. Tengo invitaciones de Somos Perú, de partidos grandes, estoy recibiendo invitaciones. Estoy entre sí o no, creo que sí, Dios mediante”, finalizó.

Leer también [Dina Boluarte pedirá adelanto de elecciones generales]

Debemos tomar en cuenta que este anuncio llega en medio de las protestas que se viven en nuestro país tras la salida de Pedro Castillo, pese a que la presidenta Dina Boluarte anunció el adelanto de elecciones para el 2024, miles de ciudades daños buscan que salgan todos los parlamentarios lo antes posible