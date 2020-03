Hazard tiene miedo de transmitir el Covid-19

Las estrellas del fútbol no están exentas al contagio del coronavirus, por lo que siguen tomando las precauciones debidas para evitarlo, como quedarse en casa y cumplir con el aislamiento adecuado. Este es el caso de Eden Hazard, delantero de Real Madrid, que cumple el decreto del gobierno español en ese país. Hazard declaró para un medio local, donde señaló que más temor tiene en contagiar a otras personas, que tenerla el mismo.

“No digo que no pueda contagiarme del Covid-19, pero estoy dentro de casa, no viene nadie, no podemos ver a nadie. Tengo un poco de miedo, como todos los demás, pero tengo especialmente a transmitirlo a los demás, eso es lo más delicado. Tenemos personas para cuidarnos. Me preocupan las personas más débiles, que tienen más problemas. Las informaciones que tenemos en Madrid no son magníficas, por lo que vemos en las noticias. Pero en fin, hace buen tiempo, tenemos el jardín para los niños. No es fácil, pero creo que hay otros que tienen más motivos para quejarse que nosotros“.

Se sabe que España es uno de los países más afectados a nivel mundial por la pandemia, cobrando más de 4 mil vidas y con casi 56 mil personas infectadas por el virus. El gobierno está tomando medidas drásticas para disminuir el brote, exigiendo a los pobladores a cumplir con la cuarentena debida ya que los hospitales están al borde del colapso.