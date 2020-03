Renato Tapia no oculta su admiración por Alianza Lima, y vía Instagram le dejó claro a todos sus seguidores el entusiasmo que le genera jugar en Alianza Lima en el futuro. “Ya le dije a mis seguidores que me gustaría jugar en Alianza Lima. No odio a Universitario, veo sus partidos porque ahí juegan Aldo Corzo y José Carvallo“. El actual volante del Feyenoord ha jugado con su club 15 partidos en la presente temporada, asegurando su permanencia.