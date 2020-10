Laura Bozzo amenaza con contrademandar a sus enemigos

La conductora peruana ya se cansó de Irina Baeva y Gabriel Soto, pues como se sabe la pareja interpuso una demanda contra Laura Bozzo debido a los malos comentarios que hizo contra ellos en diversas ocasiones. Sin embargo ahora la “Abogada del pueblo” aseguró que en las próximas semanas interpondrá una contrademanda hacia la pareja. Además le mandó su chiquita al actor Alfredo Adame.

IRINA BAEVA, GABRIEL SOTO Y ALFREDO ADAME EN LA MIRA DE LA “ABOGADA DEL PUEBLO”

Durante una entrevista para el programa “Sale el Sol”, Laura Bozzo fue cuestionada sobre el problema legal que mantiene con la pareja de actores.

“Estoy fascinada con las cuestiones legales ya las tenemos preparadas las contrademandas con mis abogados, así podemos dejar un precedente de que la justicia no debe ser utilizada para circos o publicidad”, expresó la conductora la conductora.

Laura Bozzo mencionó que quienes la han demandado como Irina, Gabriel y su ex pareja, solamente lo han hecho para hacer publicidad, por ello interpondrá una contrademanda pero no solo a la pareja de actores, sino a todas las personas que también la han demandado, incluyendo su ex pareja Cristian Zuárez, quien la denunció por intento de homicidio.

“En mi vida no existen, sus demandas de intento de homicidio y demás ya fue rechazada por falta de fundamento”, agregó la conductora.

Del mismo modo defendió sus declaraciones sobre Irina Baeva e incluso se dio el tiempo de mencionar a Alfredo Adame, con quien mantiene una pelea desde hace algunos meses.

“No hay calumnia ni extorsión y acoso sexual porque ni los conozco, mis opiniones sobre Irina o quien sea son mis opiniones personales, eso no es delito, que Alfredo Adame se dedique a aclarar sus juicios y las denuncias que hay contra él y si sigue lo demandaré también”, finalizó la “Abogada y del pueblo”.