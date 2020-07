Un enfurecido Cristian Zuárez deja en el aire a ‘Urraca’

La dejó hablando sola. Cristian Zuárez decidió hablar para las cámaras Magaly Medina, sobre el polémico video de su ex Laura Bozzo. Sin embargo, el argentino corto el enlace abruptamente, y es que al parecer la popular ‘Urraca’ no había respetado el acuerdo previo que tuvo con el ex integrante de ‘Ráfaga’.

Todo ocurrió cuando la figura de ATV mostró el video de Laura, se refirió a ella como una persona que se había pasado de tragos y no dudó en criticar la actitud que tuvo el argentino ante la situación.

“Yo te veo bien machito, tú estás que molestas a una mujer ebria. Tú sabes que con alguien ebrio no se discute. No puedes hacerlo”, mencionó.

Ante esto, Zuárez reveló que le habló así a su expareja por “experiencia propia”. Pues su padre era alcohólico y maltrataba a su madre y no quería que Laura llegue a ese extremo.

La polémica conductora le pidió al argentino que “supere sus traumas”, además de afirmar que es una falta de respeto que él estando casado con otra persona siga hablando mal de su ex.

Por ello, el argentino solicitó que intervenga su abogado, según Cristian el previo acuerdo era que su representante legal este en el set de Magaly, la conductora se negó y el ex de Laura Bozzo cortó la conexión.

Finalmente la conductora no se quedo con las ganas y le canto unas cuantas cosas. “Jamás metería con un tipo al que le tenga que pagar todo..creo que lo que él está buscando es sacarle plata”.