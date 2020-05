Laura Bozzo es amante de las cirugías

Victoria De la Fuente, hija mayor de la conocida conductora, confesó que Laura Bozzo suele molestarla a menudo por su figura y es un tema por el que suelen discutir, ya que ella detesta las cirugías plásticas.

A través de su canal de YouTube, Laura Bozzo subió un video en el que discute con su hija mayor sobre las cirugías plásticas, durante el clip la “abogada del pueblo” conversa con su hija mayor, quien opta por la belleza natural.

“Mi hija Victoria es enemiga de las cirugías pero yo las amo” expresó Laura a lo que su hija respondió, “En Estados Unidos al menos, está cambiando la ideología de la que la mujer no tiene que ser talla cero, que tú siempre me has jod*** con eso”, expresó la primogénita.

Ante esto, Laura Bozzo le reclamó a su hija, afirmando que la está haciendo quedar mal, pero Victoria hizo una revelación. Y es que la ex de Cristian Suarez solo acepta darle dinero a su hija si es para una cirugía estética de lo contrario no le suelta nada.

Sin embargo, la “abogada del pueblo” se tomó un tiempo para explicar el porqué de sus cirugías, diciéndole que se realizó estos cambios físicos porque era víctima de bullying.

“Yo tenía un gran tabique en la nariz, por lo que me hacían bullying, en el colegio me molestaban porque las niñas eran bajitas y yo era un tremendo gigante de piernas largas”, finalizó.