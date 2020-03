Leonard León dio positivo al coronavirus

El cantante Leonard León tuvo un enlace con el programa “En boca de todos” en el cual confirmó que contrajo coronavirus, y su padecimiento fue confirmado con los resultados del examen al que fue sometido tras su llegada desde España.

EL CUMBIAMBERO NEGÓ HABER TRANSITADO POR LAS CALLES DE LIMA, PERO ‘PELUCHIN’ NO LE CREE

El cumbiambero estuvo de gira por Europa, continente que se ha visto más afectado por el COVID-19.

“Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus“, expresó en un inicio.

Asimismo, el cantante comentó que entró en un cuadro de fiebre, pero le recomendaron que tome paracetamol y consuma bastante agua para mantenerse hidratado. “Quiero recalcar que la gente no tiene por qué estar alarmándose, si una persona con COVID19 está en cuarentena. Si el paciente está en una habitación sola, no va a contagiar a nadie”, recalcó.

Por otro lado, Leonard León negó haber transitado por las calles, acatando así el estado de emergencia que decretaron las autoridades.

“Desde el sábado no he mantenido contacto con nadie, he estado en mi casa solo. Incluso ingresé a mi casa con guantes y mascarilla. La gente ha estado diciendo que yo he estado tomando desayunando en la calle, eso es totalmente falso. Esa persona que hizo este comentario ha alarmado a todos difundiendo información falsa”, finalizó.

‘Peluchín’ no le cree

Rodrigo González no dudó en criticar a Leonard León y a los conductores del programa “En boca de todos” afirmando que el cumbiambero solo les dio la primicia de haber contraído el virus para que ayuden a limpiar su nombre después de haber salido en plena cuarentena.

“Lamentable, como Carloncho y todo su grupete defienden a Leonard León. Como el cumbiambero les dio el enlace han quedado en eso, para que no lo ataquen en redes”, expresó en un inicio.

‘Peluchín’ también evidenció el riesgo al que expuso Leonard León a toda la ciudadanía, sentenciando que no se puede justificar en que no le entregaban los resultados, cuando el presidente de la nación indicó que todas las personas provenientes de Europa debían estar 15 días en cuarentena.

“Si vienes de viaje de Europa como te vas a justificar diciendo no sabías que eres positivo en coronavirus, otra cosa es que no tomes las precauciones del caso y que te estén defendiendo y dar esta lamentable noticia, ya sabemos lo cínico que es Leonard León, como pusiste en riesgo a todos los ciudadanos incluido al taxista que lo llevó a su casa” finalizó.

Recordemos que el cumbiambero había viajado a Italia con el también cantante John Kelvin.