Leslie difunde aterrador audio de su ex amenazándola

“TRANQUILITA. ME VOY A IR A CANA , PERO TÚ TE IRÁS A LA TUMBA”, LE HABRÍA DICHO JOSÉ CORTEZ SEGÚN LOS AUDIOS PRESENTADOS POR BAILARINA

Rompió su silencio. La ex bailarina se presentó en el programa de Magaly y reveló el infierno que vivió a lado de José Cortez, su aún esposo revelando un audio en el que la amenaza de muerte. La hija de Leslie Moscoso también decidió contar detalles del acoso sexual que vivió durante mucho tiempo.

La joven de 19 años narró cómo sucedió aquel episodio en el que José Cortez, su padrastro, le tocó los senos e incluso intentó bajarle el pantalón.

“Empezó a tocarme la espalda y de ahí bajó a mis senos… mi mamá no estaba en la casa, él me decía, hijita vente siéntate acá en mis rodillas, él me tocaba la espalda, la cintura y me decía ‘te parece si te compro tu iPhone a cambio de que esto quede entre nosotros’. Yo acepté”, fue el duro testimonio de la joven.

Totalmente mortificada, Leslie Moscoso también presentó un audio de José Cortez donde le deja entrever que atentaría contra la vida de ella, mientras que él esté en prisión.

Sin embargo, el momento más fuerte de la entrevista fue cuando Leslie dio a conocer un audio en el que claramente su ex pareja la amenaza de muerte.

“Yo tengo todo chambeado, todo chequeado, tranquilita, camina bonito. Me voy a ir en cana, no vas a saber quién, pero te vas a ir a la tumba, acuérdate de mí”, se le escucha decir al empresario.

Seguidamente; se le escucha a Leslie decirle que corte la llamada porque está diciendo incoherencias. “Para eso has llamado, para hablar estupideces. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de lo que haga, ya no te permito que llames para insinuar estupideces (…) Ah, me vas a matar, para eso has llamado, para hablar estupideces”.

Pese a ello, la sobrina de Ernesto Pimentel siguió siendo acosada por su aún esposo, incluso el empresario utilizaba a su hijo para que accediera a conversar con él.

“Después que él se va, él sigue comunicándose con mi hijito, lo llevaba a las clases de fútbol, me decía que por favor quería ver a su papá. Él me escribía, te extraño, vámonos al hotel a tener intimidad, ninguno te hará el amor como yo. Él se comunica con mi hijo para decirle que quiere hablar conmigo del divorcio. (…) Eso sirvió para que mi hijo abra los ojos y se dé cuenta qué clase de persona es”, puntualizó.