Leslie Moscoso demandó a su esposo por violencia

ASEGURA TENER PRUEBAS EN CONTRA DE SU EX PAREJA

La sobrina de Ernesto Pimentel sigue acaparando titulares luego de que diera a conocer públicamente que terminó su relación con su esposo Carlos Cortez tras haber soportado varios maltratos. Leslie Moscoso reveló que ya formalizó su demanda contra su aún esposo y que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar lo que dice.

El aún esposo de la bailarina negó haberla maltratado e incluso aseguró que le guarda mucho respeto y cariño a ella y a sus hijos, declaraciones que Leslie no está dispuesta a aguantar, ya que dio a conocer que ya procedió legalmente contra él.

“Hoy el ministerio de la mujer me ha pedido que no dé entrevistas. Es más delicado de lo que piensas y hay pruebas, hay pruebas. Es un proceso en marcha que ya está en fiscalía, gracias por su interés pero más adelante quizás hable de esto, por el momento no estoy preparada y no es recomendable”, expresó para “América espectáculos”.

Mientras que en redes sociales, la bailarina señaló que acá solo hay un agresor y ese es su ex pareja:

“Espero su comprensión, no tocaré mas el tema, mi caso es delicado y está en manos de Fiscalía….Existen pruebas que hablarán por sí solas, aquí sólo existe un agresor y obviamente no soy yo”, escribió.

Por otro lado, la bailarina se ha dejado ver con el padre de sus hijos en redes sociales, el cantante Luis Sánchez. Debido a las especulaciones, Leslie Moscoso negó tener algo con el cantante y resaltó que solo compartieron por el cumpleaños de su hijo.

“Esta imagen es de 2 padres que decidieron dejar sus diferencias de lado por su hijo…. No saben lo que Jeyko vivió, mi único objetivo es verlo tranquilo, feliz y sonriente. No me perdono lo que vivió por mi culpa. Así que no hay, ni habrá ningún tipo de relación entre nosotros, más que la de padres! No especulen”, señaló.