López Aliaga apoya vacancia de la presidenta

POR “TRAICIÓN A LA PATRIA” AL FIRMAR TRATADO DE ALTA MAR, NO POR CIRUGÍAS PLÁSTICAS

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró ayer que la vacancia de la presidenta Dina Boluarte no debería discutirse por motivos relacionados con las cirugías estéticas que se realizó sin informar al Congreso, sino por haber firmado en Francia el Tratado de Alta Mar, adoptado en 2023 para proteger la biodiversidad en aguas internacionales, pero que aún no cuenta con las ratificaciones necesarias para entrar en vigor.

“Lo de la operación, personalmente, no me parece causal (de vacancia). Más grave es lo que está apareciendo ahora (…) Tú no puedes irte de viaje, pedir licencia al Congreso, que felizmente no la dimos, y firmar un tratado de esa magnitud. Porque esa es la pesca de nuestra gente, ahora cualquier persona de otro país viene y dice ‘después de esas 200 millas pesco y eso es mío’”, afirmó a la prensa después de un acto oficial.

Más de cien países firmaron este acuerdo adoptado por la ONU, que regula las actividades humanas en alta mar y permite la creación de áreas marinas protegidas, entre otras medidas. Sin embargo, solo 29 naciones han ratificado el tratado y se requieren sesenta para su vigencia.

Hasta ahora, Perú anunció su firma y adhesión, y Boluarte considera que con ello “se suma a los esfuerzos colectivos por establecer un marco jurídico multilateral que garantice la protección de la biodiversidad en alta mar”.

Según López Aliaga, el tratado firmado por Boluarte afecta los derechos de explotación comercial de la pesca artesanal peruana en aguas más allá de las 200 millas

Para López Aliaga, sin embargo, la firma del tratado afecta directamente los derechos de explotación comercial en zonas marítimas correspondientes a la pesca artesanal peruana. “Lo que voy escuchando es que estamos perdiendo no soberanía, pero sí derechos de explotación comercial de todo lo que está después de las 200 millas, que es un área de pesca para los artesanales. Ahora vamos a tener que pedir permiso a otros países”, alertó.

En ese sentido, dijo que solicitó un análisis legal exhaustivo sobre el tratado y sus implicancias en la soberanía nacional. “Que una persona salga del Perú y firme tratados… para mí es mucho más grave, es traición a la patria, incluso (…) si vas a firmar algo, pon a la vista de todo el Perú lo que vas a firmar, no ese tratado; está mal manejado el tema», agregó.

Sugirió que este tema sería motivo válido para justificar la destitución presidencial, ya que basar la vacancia en las cirugías afectaría la imagen internacional del país.

