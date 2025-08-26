López Aliaga le pide a Santiváñez que acelere salida de Perú de la Corte IDH

“SE HA COMPROMETIDO A HACERLO, HÁGALO”, EXIGIÓ EL ALCALDE DE LIMA SOBRE PROPUESTA RESPALDADA ANTERIORMENTE POR LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE

Tras respaldar al nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien regresó al Gabinete tras ser censurado por el Congreso por su “incapacidad”, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le solicitó medidas inmediatas para retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una propuesta respaldada anteriormente por la presidenta Dina Boluarte. “Se ha comprometido a hacerlo, hágalo”, exigió.

Durante un acto oficial, el burgomaestre elogió el trabajo de Santiváñez, a quien aseguró conocer debido a la coordinación que permitió entregar una flota de tres mil motos donadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a la Policía Nacional (PNP). “Por eso tengo una opinión favorable a esa gestión”, señaló.

En ese contexto, instó al ministro a establecer procesos de “juicios sumarios por flagrancia de terrucos urbanos”, pidió retirar al embajador cubano Carlos Rafael ‘El Gallo’ Zamora, y reiteró la necesidad de reforzar la seguridad policial. “Repotenciar la PNP con chalecos antibalas. Estamos dispuestos a apoyar a la PNP con tres mil chalecos. No es tan difícil, sabemos hacerlo, vamos a coordinar para poder hacer el retiro para Lima”, declaró.

También planteó fortalecer la lucha contra la extorsión. “Masificar ese número de combate contra la extorsión, 6101010. El penal de Ica está en su cancha, señor ministro. Le he pedido hablar con usted, no se ha podido. Ese penal tiene capacidad para tres mil internos y lleva, creo, que cinco años parado”, dijo.

Asimismo, planteó enviar a 20 reclusos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que alberga a más de 15.000 internos, incluidos más de 200 inmigrantes enviados desde Estados Unidos. “Es un tema que lo tiene en sus manos. Usted lo puede hacer, tiene capacidad gerencial. Una cuestión de emergencia, tener el equivalente del Cecot en Challapalca, promulgar la ley de terrorismo urbano”, añadió.

Por otro lado, volvió a enfilar sus críticas hacia el ministro de Transportes César Sandoval, a quien nuevamente acusó de obstaculizar su proyecto del tren Lima-Chosica. El alcalde indicó que «si quiere un enfrentamiento político, lo va a tener».

«[En el Ejecutivo] lo que veo es una repartija de poder, de darle la cartera que tiene mayor presupuesto a un señor y a un partido, el señor Acuña. Mantienen ahí a una persona que ha dicho claramente que no quiere que haya trenes en Lima», aseguró.