Presidenta Boluarte busca que la FAP sea institución moderna y líder aeroespacial

A ESCALA NACIONAL Y REGIONAL, INDICÓ EN PRESENTACIÓN DE AERONAVES

Durante la presentación de una ambulancia aérea y aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la presidenta Dina Boluarte aseguró ayer que el Gobierno está empeñado en hacer que esta sea una institución moderna y líder en el ámbito aeroespacial nacional y regional.

“Porque ustedes personifican el sacrificio, la dedicación y la pasión por el Perú. Son un puente de inspiración para seguir adelante en la tarea de construir un país con futuro. Un Perú que no se detiene, sino que avanza implacable hacia su desarrollo”, aseguró.

La Jefa del Estado dijo que su gobierno asumió la impostergable tarea de fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, tras el olvido de gobiernos pasados.

“Nos propusimos dar el lugar que nuestras fuerzas del orden merecen porque son un pilar fundamental en la defensa de nuestra soberanía, de nuestra democracia y en el desarrollo de nuestro querido país; y porque, en momentos decisivos para la Patria, han demostrado entrega y sacrificio más allá del deber”, refirió.

En ese sentido dijo que la entrega de este conjunto de aeronaves fortalecerá la capacidad operativa de la FAP en beneficio de la Nación.

Detalló que la segunda aeronave ambulancia está equipada con monitores de signos vitales, camillas, incubadoras y cadenas de frío para órganos, lo que la convierte en una nave estratégica para el Sistema Nacional de Atención Médica.

Leer también [Tomás Gálvez acusa a Delia Espinoza de acoso y persecución]

En tanto, la Mandataria aseguró que las dos naves de instrucción, asignadas al Grupo Aéreo 6 en Chiclayo, potenciarán la formación de los pilotos y la proyección internacional de la Escuadrilla Acrobática Nacional.

A ello se suman los dos helicópteros, ideales para la instrucción de vuelo y el entrenamiento en emergencias y maniobras de vuelo básicas; así como la reparación y modernización a las cuales fue sometido un grupo de naves para optimizar su operatividad y prolongar su vida útil.

“Las Fuerzas Armadas deben estar preparadas estratégicamente para actuar frente a las frecuentes situaciones de emergencia. Las Fuerzas Armadas son fundamentales, razón por la que es imperativo fortalecerlas, modernizarlas, equiparlas y dotarlas de los mayores adelantos”, refirió.