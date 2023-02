Los tiene de hijos

Falta menos de una semana para el Clásico. Este domingo, Universitario recibirá a Alianza Lima en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1 Betsson.

RICARDO LAGOS JURA QUE ANTE UNIVERSITARIO EN EL MONUMENTAL SIEMPRE LE FUE BIEN.

Ricardo Lagos, lateral izquierdo de Alianza Lima, apunta a titular en la visita de su conjunto al Monumental para chocar ante Universitario de Deportes. Previo al duelo en el distrito de Ate, el defensa de la tienda íntima declaró brevemente este martes para los medios que se acercaron al Alejandro Villanueva para el entrenamiento de ese conjunto.

“La verdad que en el Monumental siempre me fue bien y espero que no cambie eso. No es quién llegue bien o mal porque los clásicos son clásicos“, indicó el jugador de Alianza.

Además, el también exfutbolista de César Vallejo y Carlos A. Mannucci declaró sobre cómo es que vive la previa de este cotejo frente a la ‘U’.

“La semana del Clásico siempre es muy bonita. Se siente un gran ambiente en todo el equipo. Vamos a darle con todo”, indicó.

Antes de declarar a la prensa, Ricardo Lagos firmó algunos autógrafos a hinchas que lo esperaron en el exterior del recinto blanquiazul. Alianza Lima se motiva para lo que será su visita al Monumental.

Hay que tener en cuenta que Universitario, dirigido por el director técnico Carlos Compagnucci, viene de caer 1-0 ante Unión Comercio en el calor de Tarapoto. Su derrota se dio en la recta final.

En tanto, el cuadro de La Victoria de Guillermo ‘Chicho’ Salas venció 2-0 en Matute a Sport Boys con tantos de sus delanteros Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

Luego del Clásico, la ‘U’ tendrá que viajar a la ciudad de Trujillo para enfrentarse al Mannucci, mientras que los blanquiazules recibirán a la César Vallejo de Sebastián Abreu.