Lucía de la Cruz responsabiliza a Dalia por aceptar maltratos

Las polémicas declaraciones donde Lucía de la Cruz tildaba de “sádica” a Dalia Durán no fueron las únicas, pues en una entrevista para Magaly Medina, la criolla reafirmó que la cubana debió salir de su relación tóxica con John Kelvin en la primera agresión.

PARA LA CRIOLLA LA CUBANA ES LA CULPABLE POR TENER TANTOS HIJOS Y ACEPTAR LOS GOLPES DE JHON KELVIN

La conductora no dudó en defender a la rubia, señalando que ella tenía una dependencia con el cumbiambero, ya que no se encontraba bien emocionalmente, lejos de cambiar su opinión de Lucía, la cantante se mantuvo firme.

“¿Tú conoces bien a la señora? ¿Basta con que le hayan pegado? Yo no la conozco, yo soy madre y no me gustaría que mis hijos le pongan la mano a nadie. Hay mujeres que son aguantadoras, que les gusta el golpe. ¿No se siente suficientemente mujeres para salir adelante? para trabajar por sus hijos”, dijo la criolla.

Al respecto la cantante continuó asegurando que fue Dalia quien permitió las agresiones al permanecer a lado de John Kelvin.

“(Una mujer agredida) ¿Va a seguir teniendo hijos con la persona que te maltrata? Ella (Dalia) lo permitió (los golpes)”, opinó Lucía de la Cruz.

Recordemos que la cantante fue a visitar a John cuando salió de prisión, demostrando que estaría de acuerdo con su liberación.

Lucía de la Cruz aseguró que vio en algunas oportunidades a Dalia pero que no la conocía a profundidad, mientras que la rubia aseguró que si se conocían muy bien.