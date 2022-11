Yola Polastri suelta su artillería contra Rosángela Espinoza

Indignada, así se encuentra la animadora infantil Yola Polastry, luego de que Rosangela Espinoza compartió un video donde utiliza su música y coreografía para promocionar su show navideño. La artista se refirió a la chica reality como una “descarada” y arremetió contra su show.

LA ANIMADORA INFANTIL TILDÓ A CHICA REALITY DE “DESCARADA” Y ASEGURA QUE SU SHOW ES UNA “PORQUERÍA”

En conversaciones para el programa de Magaly Medina, la “Chica de la Tele” aseguró que Rosángela estaría “robando” su show.

“La coreografía es mía, los pasos son de mi show, es mi coreografía. O sea, está haciendo todos los pasos de la coreografía es un robo intelectual”, arremetió la ‘Chica de la Tele’ en entrevista al programa ‘Magaly TV La Firme’.

Por si fuera poco, Yola señaló que Rosángela no sabría hacer otra cosa que los juegos de “EEG” y ser guapa: “Qué poco talento, qué descarada. Muestra lo poco que son. Tú sabes verdaderamente, estar en un programa donde haces juegos, de ahí no se sale. Esa chica no ha avanzado mucho. Yo lo único que me acuerdo es que cuando la vi bailando en una discoteca, que la silbaban”, comentó.

En esa línea señaló que el show que la modelo está preparando no está en un buen nivel. Según la intérprete de “El telefónico”, los niños no se merecen este tipo de espectáculo.

“Ella hace su fiestecita infantil y hace un showcito con este material como que tampoco tiene mucho, no tiene nada. Eso no es un show para niños preparado, ni algo con respeto para ellos. Ellos se merecen lo mejor, los niños no se merecen una porquería”, sentenció.