Lucy Bacigalupo: “Caí de la camilla por culpa de una enfermera”

La ex figura de programas Risas y Salsa, Lucy Bacigalupo, está atravesando un difícil proceso de recuperación tras una operación de columna en el Hospital Rebagliatti.

En una entrevista con Magaly Medina, realizada el 12 de diciembre, la actriz relató las complicaciones que, según ella, surgieron a causa de una aparente negligencia médica, lo que ha empeorado su estado de salud. Bacigalupo explicó que, tras la intervención, sufre intensos dolores y no ha podido recuperar su vida normal.

Lucy Bacigalupo compartió cómo, a pesar de haber ingresado al hospital en octubre con la esperanza de finalmente solucionar sus problemas de salud tras años de sufrimiento debido a una estenosis espinal, la situación dio un giro inesperado.

“Yo llegué caminando, estaba decidida a resolver este dolor que me venía atormentando por años. Cuando ingresé al hospital, tenía confianza, y todo parecía ir bien”, compartió la actriz.

Sin embargo, apenas cinco días después de la operación, todo cambió. Según su relato, una grave negligencia por parte de una enfermera provocó una caída durante su recuperación. Lucy explicó cómo fue empujada bruscamente mientras se encontraba en la camilla y cómo, al no poder moverla, la enfermera la empujó contra la puerta.

Informe incompleto

«Estuve tomando pastillas para el dolor y para poder dormir, pero los días se me han hecho interminables. He perdido más de 5 kilos debido a la depresión y la frustración, y no sé hasta cuándo voy a estar así”, expresó

Después de ser dada de alta, Bacigalupo regresó a su hogar en Punta Callao con la esperanza de una pronta recuperación. Sin embargo, los problemas no cesaron. «Todavía no puedo caminar bien. Me tengo que agarrar de la silla para levantarme, y aunque puedo estar de pie, no tengo fuerzas en las piernas. El dolor es constante», explicó. Actualmente, Lucy utiliza una silla de ruedas y depende de la ayuda de una persona contratada para poder llevar una vida mínimamente funcional.