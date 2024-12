Natalia Otero se pronuncia a favor de Julián tras el escándalo

Natalia Otero se mantuvo firme en sus declaraciones, reafirmando su apoyo a Julián Zucchi y asegurando que su único objetivo es buscar justicia para su amigo en medio de este complejo proceso familiar.

En medio de la controversia entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava, Natalia Otero, ex participante de reality shows, salió al paso para defender a su amigo. A través de sus redes sociales, específicamente en Instagram, Otero expresó su apoyo al argentino tras el incidente relacionado con las nanas de sus hijos, un hecho que desencadenó un fuerte enfrentamiento mediático.

Sin embargo, las declaraciones de Otero en una publicación realizada por María Laura, la madre de Julián Zucchi, avivaron aún más la controversia, desatando una ola de respuestas negativas en las redes sociales. Todo comenzó cuando la mamá de Zucchi compartió un extenso mensaje en su cuenta, en el que desmentía haber solicitado la tenencia de sus nietos y aclaraba que su único objetivo era conseguir un régimen de visitas adecuado.

Ante esta afirmación, Natalia Otero respondió con contundencia: “Si ella prefiere eso, que los hijos los críen las nanas. Julián vive pidiendo a los nenes, pero mejor están encerrados en su casa con sus dos nanas, una para cada hijo, por si acaso”, fue la respuesta de la cantante argentina.

Sin embargo, su comentario desató una serie de críticas. Un usuario no tardó en responderle de manera contundente: “Qué metiche, Natalia, y eso que eres mujer. No te burles tanto, que todo da vueltas. Tú y la alcahueta de esa señora mamá de Julián, mejor quédense calladas. Eres muy feliz porque no te tocó un hombre como Julián y, como es tu amigazo, lo defiendes. Qué pena me das, pareces una pasa recontra arrugada”.