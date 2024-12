Luis Baca: Faceta como papá y su opinión sobre Santiago Suárez

Se refirió a su experiencia en la obra que cerró temporada con rotundo sold out. Además, nos habla de cómo equilibra su nueva vida como padre y artista.

Luis Baca, reconocido cantante, actor y conductor peruano, sigue destacándose en el ámbito artístico. Tras culminar una exitosa temporada en la obra ‘Hombres a la Plancha’, el polifacético artista brindó una entrevista exclusiva, en la que compartió detalles de su participación en el espectáculo, su rol como padre y cómo maneja el equilibrio entre su vida familiar y sus múltiples compromisos profesionales.

Baca profundizó en su experiencia trabajando en ‘Hombres a la Plancha’, una de las producciones más exitosas de la temporada, destacando los retos y satisfacciones que le ha dejado el proyecto. Además, el artista confesó cómo se organiza para cumplir con su faceta de padre, un aspecto esencial en su vida, mientras sigue cultivando su carrera artística.

En otro momento de la conversación, Baca fue consultado sobre la reciente controversia en torno a la salida de Santiago Suárez del canal estatal, tras ser acusado de presunto abuso sexual. Con cautela, el cantante y actor ofreció su punto de vista sobre la situación, generando un espacio para el debate sobre la ética y las responsabilidades dentro del ámbito televisivo.

“Sin duda alguna condeno el abuso en todas sus instancias, pero creo que hay una investigación en curso. Con Santiago, yo compartí brevemente la conducción (‘Que gane el mejor’), pero al día él era conductor de otro programa. No sé cuál es su situación actual con el canal. No me lo he cruzado, no lo he visto, pero como te digo, mi único deseo es que haya claridad en el asunto, que las investigaciones sigan su curso y que las responsabilidades que sean necesarias asumir, sean asumidas. Y bueno, veremos qué pasa.”, agrego

DATO: En el 2025, ‘Hombres a la plancha’ regresa. La temporada de verano empieza el 15 de enero hasta el 15 de febrero. Funciones de miércoles a sábados a las 8 pm en el Centro de Convenciones Maracana de Jesús María. Entradas en Teleticket.