Anahí de Cárdenas revela su embarazo tras enfrentar dos pérdidas

La actriz Anahí de Cárdenas celebra su embarazo después de superar dos pérdidas

Anahí de Cárdenas ha conmovido a todos sus seguidores al anunciar, a sus 41 años, que está esperando un bebé, después de haber superado el cáncer. Sin embargo, la actriz peruana compartió que este momento de alegría llegó tras atravesar un doloroso proceso, revelando que antes de concebir, sufrió dos pérdidas gestacionales.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta de TikTok, Anahí relató cómo fue su recorrido para lograr este embarazo tan esperado. En el video, la actriz abrió su corazón y detalló el complicado proceso que vivió junto a su esposo, Elías, enfrentando tanto las dificultades emocionales como físicas que precedieron a este momento de felicidad.

«Me preguntaron si me había hecho tratamiento para quedar embarazada, la respuesta es no. Fue locazo porque de hecho yo tenía mis óvulos congelados, los congelé en el 2019, justo antes de que me dé cáncer, fue de pura casualidad que los haya congelado. En 2023 en octubre, algunos de ustedes saben salí embarazada, perdimos al bebé a comienzo de enero y me tuvieron que hacer un legrado. Luego, volví a salir embarazada a los 40 días, 60 días, fue un embarazo bioquímico y no prosperó», dijo Anahí

Dulce espera

Luego de estas dos pérdidas, Anahí y su esposo hicieron una pausa en su intento de ser padres, sumado a que estaba actuando en una obra de teatro. Tras ello, esperaron hasta el mes de junio de 2024 para continuar con su intento de quedar embarazada.