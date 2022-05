Madre de Melissa recibe críticas tras defender a su hija

La señora sacó las uñas y dientes por defender a su hija Melissa Paredes y a su nieta. Cecilia Rodríguez se mostró a la defensiva con todo aquel que cuestione la verdad de su hija. Debido a ellos algunas figuras han salido al frente para aconsejarle que mejor se quede callada.

MARIELLA ZANETTI LE PIDE QUE YA NO SALGA A HABLAR SI NO QUIERE QUE EXPONGAN A SU NIETA

Fue Mariella Zanetti que señaló que lo más importante ahora es la menor

“Es contradictorio lo que dice y lo que hace. Yo nunca voy a estar de acuerdo con el bullying y el maltrato a cualquier persona en redes. Pero señores (refiriéndose a la mamá del Melissa y al papá de Rodrigo Cuba, si ustedes no quieren que sigan los maltratos a los menores de edad, pues no colaboren, no se paren frente a una cámara de televisión a dar testimonios de un tema que no les corresponde. Melissa y Rodrigo cometieron errores ya ambos tienen la obligación de solucionarlo y llegar a un acuerdo como padres”, dijo la ex vedette.

Mientras tanto la conductora Magaly Medina señaló que la señora Cecilia estaría confiando ciegamente en la palabra de su hija, pese a que algunas pruebas demuestran los contrarío.

“La señora está cegada y creo que a veces hay gente que con tal de ocultar una gran verdad mienten de una forma descarada. Yo no lo creo a la señora absolutamente nada de lo que ha dicho y tampoco a su hija. Creo que ha caído en una serie de contradicciones porque ni siquiera ha sabido mantener sus mentiras”, inició ante sus televidentes.

Por otro lado, la popular “Urraca” negó tener algún ampay oculto de Rodrigo Cuba, pues según la señora Cecilia, su ex yerno también tendría un ampay.