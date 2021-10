Magaly Medina se pronunció tras el comunicado de Melissa Paredes

La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció al comunicado de Melissa Paredes donde la modelo pide respeto a la privacidad de su familia y su hija.

Magaly Medina se refirió sobre el comunicado de Melissa Paredes, donde informa que ya inició sus trámites de divorcio, pero sobre todo hizo un pedido a la prensa . “Solicito no se siga especulando más sobre temas de carácter estrictamente privado y familiar”, indicó la ex modelo en su publicación.

Este comunicado no pasó desapercibida por la periodista, quien recalcó que es la propia Melissa quien debe poner un pare a todo, pues con sus publicaciones solo alimentan el morbo y el deseo de saber si se hicieron las paces o no con el futbolista Rodrigo Cuba.

“Uno publica en redes sociales lo que uno quiere que se sepa. Melissa no para de publicar desde el momento que la ampayamos”, señaló Magaly Medina, resaltando que esas publicaciones invitaron a que los demás piensen que “está en una buena relación con su esposo”.

“Yo le quiero decir a Melissa una cosa, porque como siempre, no es consecuente lo que dice con lo que hace”, indicó la conductora, remarcando que es la propia modelo, quien “origina” el morbo.

“Lo mejor que podrías hacer es ‘no publiques’, te lo quedas para ti o le mandas a tu familia si quieres. Si vas a publicar, sabes que vas a generar una serie de especulaciones”, afirmó.

Asimismo, hizo referencia al anuncio de divorcio de Melissa Paredes: “Ella habla de divorcio, eso me parece bien, que se cuide la tranquilidad emocional de la menor que no tiene la culpa de lo que hacen los mayores. Ya lo dijo claro, no hay marcha atrás, hay divorcio”.