Magaly a Miyashiro: A mí no me amenaces

CONDUCTORA LE PIDIÓ INFORMARSE MEJOR YA QUE LA DENUNCIA DE FIORELLA RETIZ FUE ADMITIDA

Rompió su silencio. La popular “Urraca” se refirió a las declaraciones de Aldo Miyashiro donde reveló que le daría un plazo a ella y a Fiorella Retiz para que se rectifiquen tras las afirmaciones emitidas en su programa la semana pasada. Magaly Medina le pidió al “Chino” que no la amenace y dio a conocer que la denuncia de Fiorella ya fue admitida.

La conductora le pidió al actor que se informe bien antes de anunciar posibles demandas. “Piensa enjuiciarnos, al programa, a mí y a Fiorella. Si en el plazo de una semana no nos rectificamos de lo que hemos “aseverado” en este programa, porque según él le hemos adjudicado una conducta delincuencial. Hay que decirle a Aldo que debería revisar el programa”, expresó.

La conductora recalcó que no le tiene miedo y que habría buscado intimidarla revelando que tendría el mismo abogado de Nicola, quien al parecer tendría una fijación con la “Urraca” de verla presa.

“Ella ha venido porque ha querido hacerlo, ahora, ¿yo le he atribuido a él alguna conducta criminal?, no. Hay que ver bien pues, a mi no me amenaces, no me vengas a decir que ya me contrate al abogado Abanto, el abogado de Nicola Porcella que hace tiempo, como el abogado de Farfán vienen soñando que me tienen que mandar a la cárcel”, agregó.

En esa línea, Magaly Medina reveló que la denuncia de Fiorella Retiz contra Miyashiro por violencia contra la mujer, grupo familiar y maltrato psicológico fue admitida. Por lo que se ha convocado una audiencia oral para este 26 de septiembre.

“No ha venido a hacerlo al aire, ha ido a hacer toda una denuncia y ya la denuncia está en un expediente y está en una fiscalía que lo ha admitido”. “Hay señalada una audiencia oral para el 26 de septiembre de este año a las 9 am. Además como parte de esta indagación, tanto Miyashiro como Fiorella deberán pasar por un informe forense psicológico, social. Lo tienen que hacer y ahí ellos evaluarán las medidas de protección a Fiorella”, finalizó. diciendo.