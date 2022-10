Magaly disparó toda su artillería contra Gisela

Cómo era de esperarse, la conductora de espectáculos, Magaly Medina le respondió a Gisela Valcárcel y la tildó de “disforzada, mentirosa e hipócrita”, todo esto luego de que el sábado pasado la “Señito” asegurara que la “Urraca” destruye a las personas, por lo que debería salir de la televisión.

“DISFORZADA, MENTIROSA E HIPÓCRITA, NO MERECES MI RESPETO”, GRITÓ MEDINA A LA RUBIA QUE EL SÁBADO LA CHANCÓ

Para la figura de ATV, todo lo que Gisela hizo el sábado, con sus polémicos jales, y el largo discurso que le dedicó, fue un intento desesperado para volver a liderar el rating de los fines de semana, tras su fracaso con “La Gran Estrella”.

“Siempre me ha parecido una persona de doble discurso, disforzada, mentirosa y una hipócrita a lo largo del tiempo. Es una mujer mentirosa a morir, como lo ha demostrado en su último programa. En su desesperación por el rating dijo un montón de barbaridades”, expresó Medina muy molesta.

La conductora de ATV, aseguró que a lo largo de los años, ha sido la única persona que ha mostrado la verdadera cara de Gisela, algo que no es de su agrado. Por ello le pidió que no se haga la víctima, pues para ella, no lo es.

“Soy la persona que la ha desenmascarado a lo largo de los años. Ella tendrá muchos años más en la televisión, pero no me merece ningún respeto… Eso de victimizarse no va con ella, no te victimices Gisela porque acá no eres una víctima”, agregó.

Magaly también se refirió cuando Gisela dijo que sólo “sabe destruir”. La conductora mencionó las veces que ha ayudado a las personas que en su momento lo han necesitado y recalcó que mujer como Gisela, no necesitan: “No a la mujer hipocritona, no a la mujer de doble moral, no a la mujer que va con la biblia en la mano y el puñal en otra, a ese tipo de mujeres no”.

Asimismo hizo mención al supuesto pasado oscuro que tendría la madre de Ethel Pozo.

“Sin embargo, si recordamos tu historia de vida y cómo llegaste a la televisión y cómo trepaste a la televisión, no es precisamente ejemplo que ninguna niña o mujer pudiera seguir, y no te lo quiero recordar porque eso sí sería ofensivo para mi público”, sentenció.