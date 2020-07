Magaly entra en descanso forzado por covid-19

La figura de ATV sigue generando noticia, tras afirmar que no regresaría a las pantallas debido a problemas técnicos por encontrarse alejada de su producción y no para evitar contagiar a sus trabajadores con el coronavirus. Magaly Medina no regresará a las pantallas la siguiente semana como lo venía anunciando, tendrá que esperar un poco más.

La conductora de espectáculos deberá guardar los 15 días mínimo de descanso médico, tras dar positivo al coronavirus y confirmarlo en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

Actualmente la Fiscalía abrió una investigación preliminar para la popular ‘Urraca’ por el presunto delito contra la salud pública, por lo que se encuentra ausente de su programa.

Debido a esto su equipo de producción de ATV le comunicó que la próxima semana la conductora no saldrá con su habitual programa nocturno.

A pesar que Magaly quería continuar con su programa contra todo pronóstico, finalmente tuvo que acatar las reglas.

Defiende su tratamiento de ozonoterapia

Que esté alejada de la televisión no ha impedido que la gente deje de criticarla, tampoco le ha funcionado bloquear la caja de comentarios para evitar mensajes desatinados en sus redes sociales.

Hace unos días, Magaly Medina compartió en su cuenta de Instagram cuando le realizaban un tratamiento de ozonoterapia para recuperarse del coronavirus.

Como se sabe aún no hay cura, ni tratamiento para el coronavirus, sin embargo los especialistas han resaltado que la ozonoterapia puede contribuir en la mejoría de un paciente diagnosticado con Covid-19.

Muchos usuarios de Twitter tildaron de “irresponsable” por recomendar un tratamiento que no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, Magaly Medina compartió un artículo del diario mexicano Milenio donde se habla del tratamiento de ozonoterapia para combatir el COVID-19.

De acuerdo a este artículo, especialistas en España, Italia y China ya realizan ensayos clínicos para que el tratamiento de ozonoterapia sea admitido por la OMS.