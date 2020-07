Ponen al descubierto ‘affaire’ entre Zac Efron y Nicki Minaj

Desde que la historia de amor entre Vanessa Hudgens y Zac Efron terminara en 2010, el actor ha sido relacionado con varias mujeres del espectáculo y ahora un amigo de la rapera Nicki Minaj, reveló que entre la cantante y el protagonista de ‘High School Musical’ existió una apasionada relación.

El joven asegura que aunque el romance fue muy corto Nicky estaba encantada con Zack y llegaron a pasar una noche juntos, luego de haber coincidido en una fiesta: “Zac y Nicki compartieron una noche de pasión. Nicki llevó a Zac a su casa en West Hollywood”.

Sin embargo, las cosas entre ambas estrellas no llegaron más lejos, pues en ese momento Efron no estaba listo para el compromiso.

“Ella dijo que él era el mejor amante que había tenido”.

Según la fuente, la cantante quedó hipnotizada por Zac y aunque ella sí quería continuar con la relación, el actor no pensaba lo mismo.

Además, reveló que Nicki no ha dejado de pensar en Zac, incluso dijo que la artista sigue sintiendo cosas por él.

“Ella piensa que Zac es tan sexy, le hubiera encantado llevar las cosas más lejos pero sabía que él no estaba en un buen momento“, insistió la fuente .

Cabe mencionar, que el amorío fue en el 2013 y durante esa época en la que estuvo con Nicki, Zac atravesaba una fuerte crisis, incluso confesó que recurrió a las drogas y al alcohol, pues le resultaba bastante difícil lidiar con la vida pública.