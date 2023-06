Magaly llama  “negrito pretencioso” a Sergio George

No aguanta pulgas. La conductora no se mostró de acuerdo con las declaraciones de Sergio George durante un enlace en vivo con Gaby Zambrano. Para Magaly Medina, el productor musical es una persona grosera y mala agradecida con el público peruano que siempre lo trato bien.

CONDUCTORA ARREMETIÓ CONTRA PRODUCTOR POR MALTRATO A CANTANTES

“Que vulgar. Escuchar tanta grosería viniendo de alguien que aquí respetábamos, pero no por lo que ha hecho en el Perú sino por su trayectoria en las producciones musicales que ha hecho afuera con grandes de la música que no se lo vamos a negar”, dijo en un inicio.

Asimismo aseguró que él no es nadie para minimizar el talento peruano, por el simple hecho de, según ella, no haber escogido a un buen cantante para representarlo musicalmente. Fracasando así, tras cuatro años con Yahaira Plasencia.

“Él no tiene ninguna autoridad para menospreciar a los talentos, a los cantantes y sobre todo al público peruano que siempre lo ha acogido bien. Él cogió una salsera de acá, la llevó y no pasó nada, o sea que su toque mágico no funcionó. No sé porque otros artistas se esperanzan de que él si los iba a llevar a hacer algo. Cuatro años manejó la carrera musical de Yahaira y nada. Si es un trome, así la cantante no cante, tu creas un producto con ella”, agregó dudando de su carrera.

En ese sentido, la popular “Urraca” lo tildó de “negrito presuntuoso” y apoyo a Farik Grippa por hacer su denuncia pública.

“Viene acá como negrito presuntuoso a insultar, a decir palabra soeces para defenderse. Que no se te siga cayendo más el pelo, piensa que lo lógico es eso, él (Farik Grippa) no se está victimizando, solo que no lo dejan trabajar”, finalizó.