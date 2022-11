Magaly no suelta a Giuliana y la llama “quita maridos”

Pese a que Giuliana Rengifo ha asegurado que no le importa lo que hablen de ella y que no piensa responder a las críticas, Magaly Medina no la suelta y sigue enfilando su batería contra la cantante de cumbia.

CONDUCTORA SE REFIRIÓ A LOS SUPUESTOS “CALIFICATIVOS” QUE TUVO RENGIFO HACIA ARANTXA

La conductora de Magaly Tv, la firme se refirió a la conversación que publicó en redes sociales una fan de Arantxa con Giuliana, y donde la participante de “El gran show” insulta a su colega . Al respecto Magaly sentenció las palabras de Rengifo.

“Decir zo*** es un insulto muy feo, ya saben lo que significa. Me parece una discusión de cuarta, esto es típico de delincuentes. Una conversación que nada tiene de fineza, ni de modales, es -de verdad- ni siquiera de bataclanas”, manifestó.

Para la popular “Urraca” esto ya sería una pelea de “callejón” debido a los insultos que ambas se han dado.

“A ellas (las bataclanas) yo les tengo cierto cariño y respeto, porque finalmente son vedettes porque eso es lo que son, pero esto ya no, esto parece una riña de callejón, con perdón de la gente humilde que vive ahí, esto ni siquiera ahí se escucha, de repente en la cárcel, en alguna pelea”, agregó.

Seguidamente respaldó las declaraciones de Vanesa, líder de “Las tremendas de la cumbia”, quien llamó “quita maridos” a Giuliana Rengifo.

“Con razón la cumbiambera de Vanessa y Las Tremendas ha salido a defenderse con todo y la ha llamado quitamaridos”, finalizó.