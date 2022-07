Magaly  pide a mujeres que no rueguen por anillo

La conductora de espectáculos presentó en su programa un reportaje de todas las mujeres que para ella, actualmente se encuentran a la espera de un anillo de compromiso. Magaly Medina les pidió que no se apresuren y se enfoquen en crecer personalmente.

“URRACA” DISPARÓ CONTRA ALEJANDRA BAIGORRIA, ANGIE ARIZAGA Y SHEYLA ROJAS

Las víctimas de la ‘urraca’ fueron Alejandra Baigorria, Angie Arizaga y Sheyla Rojas, quienes tienen relaciones estables de más de un año, incluso algunas de ellas ya conviven con su pareja.

“Ellas se desviven pidiendo el anillo, pidiendo el hijito, pidiendo la casita. Ahora la ciencia tiene los métodos para que una pueda ser madre tardíamente y no a los 30, por eso es que después le hacen problemas a los maridos porque no les dan la leche, porque decidieron jugar a la casita y cuando el marido se va, no tienen de dónde agarrarse. Uno no tiene por qué abandonar sus sueños profesionales por el anillito y el vestidito blanco”, expresó la conductora.

Recordemos que Magaly rajó de la pedida de mano de Brunella Horna, pues la consideró muy “misia” para todo el dinero que aparenta tener Richard Acuña.

Cabe indicar que Ethel Pozo, Valeria Piazza y Tilsa Lozano son las figuras que llegarán al altar este año.