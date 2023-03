Magaly señala a Paula Arias como “decepción de mujer”

La líder de “Son tentación” ha estado envuelta en polémica junto a Eduardo Rabanal, por terminar de manera inesperada su relación tras una falta de respeto en su casa. Pese a que Paula Arias señalaba que había pasado algo “grave”, la salsera habría perdonado al futbolista.

CONDUCTORA ARREMETIÓ CONTRA SALSERA AL SABER QUE ESTA HABRÍA PERDONADO, UNA VEZ MÁS, A SU PAREJA

En las imágenes emitidas por el programa Magaly Tv, la firme, se puede ver cómo el futbolista espera a la salsera, a la salida de sus presentaciones del último fin de semana, para luego irse ambos en su carro al departamento que vivían como si nada hubiera pasado.

Lo más increíble de todo esto, es que estas imágenes fueron grabadas mientras el programa de Ernesto Pimentel difundía la entrevista que le hizo a Paula y el futbolista por separado.

Magaly lamentó que Paula haya perdonado tan rápido a su chibolo: “Por lo menos te haces respetar, no se la haces tan fácil”.

Posteriormente, la conductora lamentó que la cantante venda empoderamiento femenino con su orquesta, pero cuando se trata de su vida personal demuestra todo lo contrario.

“Lógicamente es una mujer que no se ama a sí misma, que no se valora. Nada más mírate al espejo y amate porque hombres como Rabanal hay 100 mil en el mundo. No te merece, mereces un amor infinito, alguien que te trate como una reina. Me da una pena. Vende empoderamiento, que es luchona. Vende un desenvolvimiento de mujer sola, guerrera; pero que en el fondo es una pobre mujer asustadiza que llora y que va a perdonar siempre o sea una decepción de mujer”, sentenció la popular “Urraca”.