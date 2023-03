Maicelo desmiente a Makanaky

Gran indignación ha generado la entrevista que se viralizó de Jonathan Maicelo con Makanaky, donde el youtuber confiesa haber violado a una menor de edad. El Ministerio de la Mujer dio a conocer el inicio de una investigación contra Makanaky, debido a esto se defendió asegurando que todo fue una broma y que fue pactado por el canal de YouTube del boxeador.

YOUTUBER SE DEFIENDE ASEGURANDO QUE TODO LO DICHO FUE ARMADO PARA EL CANAL DEL BOXEADOR

Maicelo no se quedó callado y salió al frente para quitarse toda responsabilidad por lo dicho por el youtuber. El boxeador asegura que nada estaba pactado y el Makanaky respondió a una pregunta que él hizo.

“Este canal lo dijo tal cual, nada se armó (Es lo que él ha dicho) Le dijimos que no íbamos a recalcar eso, porque ya decir que algo es armado tiene que haber algo que diga que es cierto y no hay nada. Cuando yo entrevisto a mis invitados, les hago las preguntas calientes, ellos no saben”, expresó.

Cabe indicar que esta versión de Makanaky tampoco puede ser creída, ya que anteriormente ya se había referido al tema en conversación con otros tiktokers.

“La agarramos entre cinco. Es violación. Era mi prima. Entre cinco la agarramos, es que mis patas querían que yo esté con ella y coordinamos. Ella se da cuenta que era yo y no se dejaba, pero un pata agarró y le rompe el… y la jala”, manifestó en ese entonces.