Magaly Solier: ex decidió  apoyarla

Noble gesto. La protagonista de “La teta asustada” está atravesando una etapa muy difícil en su vida, debido a los serios problemas que tendría con el alcohol y a la supuesta depresión que estaría atravesando. Su aun esposo, esta dispuesto a brindarle la ayuda necesaria a Magaly Solier para que se recupere pronto.

ERICK MENDOZA SE COMPROMETIÓ A PAGAR LAS TERAPIAS DE LA ARTISTA Y RENUNCIAR A LA PENSIÓN DE ALIMENTOS DE SUS HIJOS

Eirck Mendoza está dispuesto a pagar las terapias de la actriz, pues sabe que no solo es por el bien de ella sino también por sus hijos.

“Todos se han dado cuenta que la señora necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, y a través de este espacio, decirle a la señora Magaly (Solier) que yo estoy dispuesto a pagarle un especialista para que se pueda tratar, poner mi camioneta a su disposición para que pueda llevarla, esperarla en sus terapias. Es la mamá de mis hijos, mis niños quieren a su mamá bien”, dijo en conversaciones con Magaly Medina.

Sin embargo, no fue lo único que esta dispuesto a hacer por Solier, pues reveló que planea renunciar a la pensión de alimentos que debería dar la actriz por sus hijos, a su vez negó haber pedido 8 mil soles como manutención por los menores.

“Yo pienso que nosotros estamos conectados porque somos padres, y si ella está mal, obviamente nosotros vamos a estar mal (…) Yo no he pedido una pensión de alimentos, públicamente renuncio a la pensión de alimentos, yo prefiero que ella se recupere, que vuelva a ser la gran actriz que es, es lo que más me importa. Hacerle un daño a ella, es hacerles un daño indirecto a mis hijos”, sentenció.

Finalmente reveló que la actriz se niega a darle el divorcio y a conciliar por el bien de sus hijos, pero que igual seguirá buscando la manera de llegar a un acuerdo con Magaly Solier.