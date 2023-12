Magaly tilda a Juliana de “talibana”

“URRACA” DICE QUE COMO YA SE VA NO LE INTERESA “INCENDIAR EL CANAL”

La conductora de espectáculos está cansada de la presencia de Juliana Oxenford en el canal y la acusó de querer espantar a los auspiciadores. Magaly Medina no perdió la oportunidad para burlarse del bajo rating que realiza la periodista en el canal.

Magaly recalcó una vez más que ya quiere que la rubia se vaya del canal. Como sabemos, la periodista solo se queda hasta el 15 de diciembre por la señal de ATV.

“¿Con tus 4 puntos de rating tú crees que le interesas a los marketeros políticos?”, le preguntó.

En ese sentido, la popular “Urraca” señaló que como juliana ya se va del canal, no le interesa lo que pase en ATV, por lo que no le importa perjudicarlos con sus declaraciones.

“Me refiero a la talibana que me antecede a las 7 de la noche y como ya se va no le interesa incendiarse e incendiar el canal”, manifestó ‘La Urraca’.

Finalmente, la conductora de espectáculos se mostró esperanzada con la llegada del nuevo conductor o conductora que reemplaza a juliana en su horario.

”Haber si la persona que te remplace nos trae un poco de audiencia”, sentenció

Aún no se sabe el destino de Juliana Oxenford, sin embargo descartó rotundamente ingresar a la señal de Willax Televisión.

Debemos recordar que cuando la rubia ingresó a ATV, se llevaba muy bien con Magaly, incluso la conductora la invitó a su programa para darle la bienvenida. Pero las opiniones de la rubia con el transcurso del tiempo hicieron que la “Urraca” marque distancia y la agarre de punto.