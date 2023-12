Daniela prefiere su tranquilidad antes que estar de novia

La cantante de salsa ya no mantiene una relación con Jeremy Montalva, así lo confirmó ella a través de sus redes sociales. Daniela Darcourt le recomendó a sus seguidores priorizar su paz y su tranquilidad.

La joven señaló que es importante darse el tiempo necesario si uno lo necesita, ya que no es bueno recargarse solo de trabajo o de una relación.

“Durante los últimos años me he enfocado en el trabajo, trabajo, y creo que el refrescar y darte un chance, me permitirte respirar para hacer las cosas personales como tienen que ser, también es bueno, estoy feliz y contenta, no me busquen yo los llamó”, manifestó en un inicio

Seguidamente reveló que su romance con Jeremy se ha dado un descanso y por el momento no se encuentran en una relación, ya que es bueno priorizar La Paz y la tranquilidad. “Busquen su paz y tranquilidad, no hay que esperar al punto de decir: yo me quedo por necio, es sano que las parejas respiren y se den un espacio”, sostuvo.