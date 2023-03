Maicelo abolla a “Urraco” que lo ampayó con Batallanos

Luego de ser puesto en evidencia por pedirle chicas a sus amigos estando en una relación con Samantha Batallanos, el boxeador Jonathan Maicelo fue captado con la modelo por los reporteros de Magaly. El hecho como era de esperarse no fue del agrado del deportista quien agredió a la gente de prensa.

MAGALY LE DICE ABUSIVO Y QUE TAL VEZ EL MANOTAZO SE LO QUISO DAR A ELLA

Maicelo se encontraba corriendo por la ciclovía que une las avenidas La Marina, Pershing y Salaverry junto a Samantha. Todo indicaría que no le gustó nada ser captado junto a la modelo, decidiendo agredir al “Urraco” de Magaly que lo grababa.

El boxeador le metió un lapo al reportero para luego alejarse de la escena y dejar sola a la modelo, metros más adelante el deportista regresa a lado de Samantha y guardan silencio. En las imágenes se ve como retornan al gimnasio del boxeador sin emitir ninguna palabra.

Frente a este hecho, la conductora Magaly Medina se mostró sumamente indignada y consideró que el boxeador tuvo ese accionar dedicado a ella.

“No soporto su agresividad y me recuerda a lo peor que hubo en el espectáculo que no saben defenderse con palabras, este tipo de cosas es de cobardes. Él ya no es un pirañita, es alguien que se la quiere dar de empresario, pero parece que los modales los dejó olvidados”, “Seguramente ese manotazo me lo quiso dar a mí. Yo tengo cero tolerancia con él, es un abusivo y siempre será un abusivo”, agregó.