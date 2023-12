Maicelo acusa a Samantha de extorsionarlo

BOXEADOR REVELA QUE SU EXPAREJA LE PEDIÓ 50 MIL SOLES PARA NO DENUNCIARLO

Ante todo el escándalo con su expareja Samantha Batallanos, el boxeador Jonathan Maicelo, decidió emitir un comunicado, a través de las redes sociales, donde asegura no ser una persona agresiva. Ello debido a la denuncia formulada por la modelo donde lo acusa de violencia física y psicológica

A través del comunicado, el boxeador se disculpó con sus fieles seguidores por las noticias negativas que lo rodean actualmente.

“Disculparme por los malos entendidos que están circulando en medios de difusión sobre mi persona y para aclarar los hechos que se me acusan”, se lee en un inicio. En esa línea negó haber agredido a la modelo: “El respeto que tengo por las mujeres es indudable, he sido criado por tres mujeres, quienes me enseñaron el respeto y educación”, refirió.

Maicelo reconoció que efectivamente tuvo una discusión con Samantha, pero aseguró que fue ella quien lo agredió y no él a la modelo como indica en la denuncia que ejerció en su contra.

“Me arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes para mi madre. Opté por bloquear sus ataques, pero nunca golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio, como ella afirma”, dijo Jonathan.

El deportista sorprendió al revelar que las lesiones que presenta él en su cuerpo son de mayor grado que las que presenta Samantha, por lo que negó tajantemente ser un maltratador de mujeres.

“Que sea boxeador no me convierte en un abusivo o maltratador de mujeres”, agregó.

Por otro lado, Maicelo reveló que su ex pareja buscó sacar un beneficio económico de todo esto. Ya que según él, ella le pidió dinero a través de su socio para no denunciarlo ante las autoridades.

“He sido extorsionado por mi ex, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen debería abonar la suma de 50 mil soles”, concluyó.